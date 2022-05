Alzate le dio fecha límite a Pipe Bueno para retractarse de sus declaraciones

¡La polémica sigue! De nuevo los artistas de música popular Pipe Bueno y Alzate, se han enviado contundentes mensajes a través de redes sociales con respecto a sus diferencias por un tema de dinero.

El protagonista de Te la dedico, Pipe Bueno, decidió responderle a su colega al que invitó hace unos meses a participar en el remix de su canción "Guaro", en la que participaron grandes exponentes de la música popular a nivel nacional e internacional como Yeison Jiménez, Charrito Negro, Jhony Rivera, Jessi Uribe, entre otros. Pues, hasta ese momento parecía que Pipe y Alzate llevaban una relación y hasta amistad fuera de los escenarios.

Recientemente todos los seguidores de estos grandes artistas quedaron sorprendidos con las declaraciones hechas en primer lugar por Pipe, en la que escribió a través de sus historias de Instagram un contundente mensaje pero sin dar el nombre de la persona que según él le había traicionado su confianza y no le quería dar la cara para responderle por un dinero. Sin embargo, sin mencionar su nombre, el artista colocó entre signos de exclamación una palabra que es icónica en las canciones de Alzate.

Mucho hablan de que el género popular en Colombia es unido. Pero no pasa nada, perro, sos un falsete ¡Papaaaaa!, el que lo entendió, lo entendió, pa no decir quién es.

Antes estas acusaciones, Alzate calificó lo hecho por su colega como un acto de cobardía, pues así no lo haya mencionado, sabía que las acusaciones eran para él, por lo que le recriminó que ni si quiera lo hubiera intentado llamar para hablar.

Estas declaraciones fue el detonante de la polémica del fin de semana del 14 y 15 de mayo, en la que estos dos artistas hicieron dividir a sus fanáticos entre el team Pipe y el team Alzate, pero que no quedó así no más, pues recientemente hubo dos nuevas respuestas por parte y parte.

"Cómo quiera, quiero", la nueva respuesta de Pipe

El artista que se encontraba trabajando en su estudio de grabación, decidió salir de nuevo a responder a las acusaciones de Alzate, donde le dijo que ahora que lo había "boleteado" en redes sin dar su nombre, si había decidido salir a hablar y tras del hecho con solo "mentiras".

Ahora sí saliste al ruedo, y tras del hecho echando mentiras, que yo lo dejé botado a usted, que vos habías perdido más billete y no sé qué más. Venga aclaremos una cosa rápidito, si hay que poner los abogados, hagale.

Alzate le "incumplió" con el lanzamiento de una canción

Pipe continúo durante las historias expresando de forma acalorada sus argumentos del porqué de sus acusaciones, en donde le sacó en cara a Alzate que él lo había invitado a participar en la canción de "Guaro remix" y desde ahí habían quedado que iban a sacar otra canción juntos, por lo que Pipe había dejado de sacar música por más de ochos meses porque ya habían quedado en una cosa y que ahora él, le salía con excusas para no sacar este nuevo tema.

El que me está dejando tirado es usted, porque si usted no la quiere sacar. no pasa nada, pero el dilema es que me hiciste quedar quieto sin sacar música, me hiciste meter plata, y ahora sales con que tienes que sacar otras canciones, ¡No jodas!

"No es cuándo tu quieras" respondió Alzate

El otro protagonista de esta picante historia, no se quedó en silencio antes estas fuertes acusasiones y aprovechó para dar su versión de lo sucedido, en donde inició exponiendo que no sentía bien al exponer lo sucedido por redes sociales, pues para él, estas solo deben usarce para promover su música, y que parecían dos niños chiquitos.

Alzate explicó que el dinero que Pipe le estaba reclamando, era un dinero que él había metido en un proyecto, en el que Pipe había incumplido todos los parametros y tiempos, y por eso, no lo podía esperar toda la vida.

No quisiste cuándo podías y después quisiste cuándo ya para qué.

Adicional, agregó que había hecho trabajar a múltiples personas, que ni si quiera les habían pagado, y que le proponía que con ese dinero que estaba reclamando fuera utilizado para pagarle a todas esas personas que trabajaron en vano.

El tiempo límite que le dio Alzate a Pipe para que aclare las cosas

El artista aprovechó el espacio para mencionarle que iba a mirar cuál era la "chichigua" por la que estaba peleando para pagarsela con intereses si quería, pero que antes que nada, le pedía que aclarara esa situación, porque la imagen de una persona no se podía dañar así no más, como Pipe lo había hecho con él, por lo que decidió darle como plazo máximo hasta las 11:59 a.m. del 16 de mayo para que salga a alclarar las cosas que habían perjudicado gravemente su imagen.

Porque de lo contario, el iba a revelar varias cositas y con pruebas, algo que Pipe no había hecho, sin embargo dejó claro que no iba a seguir pronunciandose sobre ese tema por redes sociales, y que el dinero era lo de menos en este asunto.

Por el momento, el cantante de "Cupido falló" o "Dueño de ti", no se ha pronunciado en redes, por lo que esperaremos si cumple o no a esta advertencia de su colega.

