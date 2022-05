Pipe Bueno mostró su enojo con un colega por problemas de dinero

¿Tiradera en el género popular? Este tipo de reacciones en redes sociales entre dos cantantes de un mismo género es muy normal en el reggaetón, pero en esta ocasión vimos muy enojado a Pipe Bueno, protagonista de Te la dedico, quien denunció que uno de sus colegas tiene una deuda dinero con él.

Rápidamente empezaron las especulaciones entre sus seguidores, pues todos querían saber de quién se trataba, pues el cantante de música popular no especificó el nombre del ‘colega’. A pesar de estos, varios empezaron a apuntar a Alzate, cantante con quien ha compartido varias veces tarima, y además un tema, como lo es ‘Guaro RMX’, en donde también cantaron figuras de este género como lo son Jessi Uribe, Darío Gómez, Jhonny Rivera, entre otros.

La cosa empezó a acalorarse cuando Alzate, en sus redes sociales, le respondió con nombre propio a Bueno, y aseguró que las cosas que él comentó en el video no son del todo ciertas, y que el que está perdiendo dinero es él. Además, el interprete del ‘ya me cansé’ aseguró que fue Pipe el que lo “dejó botado”.

Para los que me conocen, yo poquito soy de estas vueltas, pero es que yo también soy un hombre; y yo esto nunca lo había hecho en mi carrera. Pero para no mandárselo a decir con nadie, y tampoco para mencionarlo, pero usted sabe quién es. Nada más deme la cara y devuélvame la plata que me hizo meter y listo.