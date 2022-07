Aida Victoria se mostró entre lágrimas tras conocer a varios fans

Aida Victoria Merlano sigue apoderándose de las tendencias digitales por sus contenidos de profundas oratorias, por sus contenidos en pareja y sobre todo, por sus clips e instantáneas donde deja en evidencia su cuerpazo, con el que deja boquiabierto a más de uno. Recordemos que entre los aspectos que más destacan de la barranquillera está su belleza, sensualidad e inteligencia, que le han permitido acumular en redes una comunidad por encima de los 3,3 millones de seguidores.

A todo esto se suma la constante interacción que tiene con sus fanáticos, con quienes se abre sobre temas bastante personales e íntimos, generando una gran cercanía. Esto, se traduce al final, en el amor que estos le demuestran siempre que pueden con comentarios en sus redes y sobre todo, por la manera en que la tratan cuando coinciden con ella personalmente.

Así quedó evidenciado en la jornada de este viernes, cuando la mujer fue invitada especial en uno de los stand de la feria de emprendimiento Expobelleza, que se está llevando a cabo en la ciudad de Medellín, allí, llegaron cientos de fanáticos a conocer y comprar los productos, pero sobre todo, a buscar una cercanía con ella para fotografiarse, llevarle obsequios y sobre todo mucho amor.

Todo esto quedó demostrado en un emotivo clip con el que Aida Victoria resumió su día de encuentro con fanáticos, que la terminaron llevando hasta las lágrimas por sus historias, cariño y apoyo hacia ella.

"Me honra mucho que me abran el corazón y me hagan sentir que en algún momento con alguna palabra les toqué el alma. Hubo una frase que me marcó y fue: “un video tuyo me dio la fuerza que necesitaba para seguir adelante”, lloramos, nos reímos, nos abrazamos… Hay tanta gente bonita detrás de la pantalla, por aquí mucho amor y en serio de corazón me estoy esforzando por ser mejor para darles lo que se merecen", describió