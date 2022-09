Mariam Obregón mostró apoyo a Aida Victoria Merlano tras su condena

Hace pocos días, la influenciadora Aida Victoria Merlano fue condenada por presuntamente haber ayudado a su madre en la fuga que hizo en el año 2019, y aunque este tema aún es tema de conversación legal, la joven no dudó en salir a dar la cara para contar lo que estaba sucediendo y cómo se sentía ella.

En su momento, luego de que ella saliera a contar lo sucedido según su versión, el representante legal de Aida Victoria manifestó que apelarán el fallo para que el Tribunal Superior de Bogotá estudie con mayor rigurosidad el expediente con el fin de revocar la condena, así como “establecer y garantizar” la inocencia de Aida Victoria Merlano.

Pero mientras esto pasa y todo el proceso sigue, más de un influenciador no ha dudado en fijar posición sobre el caso de Aida Victoria Merlano, ya que muchos consideran que ella es su amiga y que están de su lado en este proceso, porque consideran que ella es buena persona.

Entre las personas que decidieron alzar su voz a favor de la influenciadora está su amiga, Mariam Obregón, quien hizo dinámicas de preguntas con sus cientos de seguidores y ellos no dudaron en preguntarle cómo se sentía con este tema y si ella apoyaría a Aida en este proceso.

Ella no dudó en responder que claramente cree en ella, y que ella es una buena persona, por lo que no duda en lo que pasará será lo mejor para ella. “Creo profundamente en que a las personas buenas tienen que pasarles cosas buenas. Espero que exista justicia real, no desde el resentimiento y queriendo dañar a quienes no tienen que ver, viniendo desde el prejuicio. Estamos contigo, Aida y sabes que aquí estaré siempre”, fueron las palabras que dedicó la influenciadora venezolana a su amiga.

Apoyo a Aida Victoria

Más de uno apoyó la situación y las palabras de la influenciadora venezolana, quien desde hace mucho tiempo tiene una relación de amistad muy cercana con Aida Victoria Merlano y por eso, no dudaron que ella le daría su apoyo.

Y es que ella no fue la única que salió en defensa de la joven influenciadora, Yina Calderón, Natalia París, Epa Colombia, Naldy, también levantaron la voz en defensa de la joven influenciadora que ahora mismo deberá seguir el proceso legal. Así mismo, miles de internautas dieron su opinión sobre el caso y muchos manifestaron la admiración que sienten por la joven creadora de contenidos.

