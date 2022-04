El divertido video de Aida Victoria con Eileen Roca

En su cuenta de Instagram con más de 1 millón 100 mil seguidores, la hermosa modelo y actriz colombiana Eileen Roca, quien recientemente compró una lujosa casa en Miami, subió un entretenido video con la creadora de contenido Aida Victoria en donde imitan los audios de una entrevista de otras personas.

En el video tipo reel subido por la actriz se demuestra que Aida y ella quieren bromear con el hecho de volver al pasado, pues la entrevista que imita tiene que ver con ello.

El video, al parecer, es un abrebocas de la entrevista que le hizo la actriz a la influencer y así lo deja entrever Roca a sus seguidores en la descripción del video.

En la publicación se puede ver un comentario de Aida Victoria en donde recalca, de manera jocosa, su respuesta en el video.

Este comentario tuvo dos relevantes respuestas. Una fue la de Eileen, quien también contestó jocosamente: “@aidavictoriam nojoda si a son de queeeeeeee a buscá que veeeee” y otra de un seguidor que le recordó a Aida la relación que tuvo con Lumar: “@aidavictoriam a buscar @lumaralonsop [caritas sonriendo] jajaja es broma”.

En el resto de los comentarios se pueden ver muchos mensajes de agrado hacia la entrevista y hacia el divertido video.

“Me gustó mucho esa entrevista me reí y divertí demasiado, es más tenía ratos que no me queda viendo una entrevista porque me parecen aburridas, pero esta me encantó” escribió una de las internautas.