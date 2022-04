Eileen Roca compra lujosa casa en Miami y así la presumió

La actriz Eileen Roca mostró a sus miles de fanáticos que luego de mucho pensarlo decidió junto a su esposo, el empresario Juan Pablo Silva, adquirir una casa en Miami, Estados Unidos, donde vivirán muy pronto.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de un millón de seguidores, la modelo compartió un carrusel con fotografías de ella junto a su esposo y su hija Valentina posando desde su nuevo hogar.

Allí solo dejó ver la parte externa y cómo le dieron la entrega de su nueva propiedad, mostrando globos, un tapete y un enorme letrero de felicitaciones.

Con dicha publicación, la exreina se sinceró con sus seguidores sobre lo difícil que fue conseguir esta casa, pero los alentó a luchar por sus sueños.

“Les quiero compartir esta gran Bendición, nuestro nuevo hogar… Hay batallas que dan miedo y puedes pensar que no lo vas a lograr, pero no es así, porque Dios las utilizará para darte grandes Bendiciones y hacerte más fuerte, solo tienes que confiar en él. Nosotros tuvimos miedos, pasamos crisis, tropiezos y piedras en el camino, pero siempre tuvimos claro lo que queríamos ! Así que eso que tienes pensado y quieres decláralo en el nombre de Dios y dilo que así será, la palabra y la mente son poderosas ! Ahhh y no cuentes antes de que se den las cosas porque lamentablemente tu felicidad es la desdicha de otros… gracias a mi agente inmobiliario en Miami quien hizo esto posible”, escribió en la descripción.