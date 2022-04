Aida Victoria Merlano dio divertido tip para seguir en contacto con el ex

La creadora de Contenido Aida Victoria Merlano es una de las influenciadoras enfocadas en hablar sobre temas que otros instagramers no se atreven a tocar como, pero de la forma más respetuosa y divertida posible.

En esta ocasión la generadora de contenido sorprendió a sus seguidores con diversos tips que se podrían utilizar cuando una relación se termina, pero que no se atreven a soltar, tal vez por apego o realmente amor.

A través de sus historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula más de tres millones de seguidores, la influenciadora compartió un par de videos en el que recrea una situación en específico y los trucos para sobrellevarla a tu favor.

El primero y más importante, según deja ver la creadora de contenido, es que al momento de terminar con la relación lo ideal es que sea desde la casa de su pareja para poder dejar en ella alguna joya o pertenencia y así tomarlo de excusa para volver allí en una próxima ocasión.

“Usted no puede terminar una relación si usted no carga pertenencias de valor encima, porque usted antes de terminar esa relación quítese cualquier cadena, cualquier cosa, la tira ahí. El día que usted se le antojó, usted lo llama: Gordo, yo no quiero volver a hablar contigo, pero dejé algo en tu casa. Ningún ‘Hola, ¿Cómo estás?’, usted llanto encima: Gordo, ¿Tú estás en tu casa ahora mismo? Marica, se me perdió la cadena que era de mi abuelita. Estoy a dos cuadras, ¿Estás ahí? Y listo”.