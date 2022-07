“No estamos en el mejor momento”, Aida Merlano sobre su relación con Naldy

La influenciadora Aida Victoria Merlano confesó a sus millones de fanáticos que su relación con el cantante Naldy no está en el mejor momento.

A través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de tres millones de seguidores, la joven activó la herramienta de preguntas y allí fue interrogada sobre por qué en los últimos días no se le ha visto con el artista, detallando que están en medio de un momento difícil en su relación.

“Yo hipócrita no soy, yo veo una gente que se está matando en la casa y viene acá a mostrar la felicidad, yo no. Yo a ti te muestro el amor bonito, la química, la cosa porque eso está pasando y sino te lo muestro es porque no está pasando, entonces sí, ahora mismo no estamos en el mejor momento de la relación, estamos resolviendo cosas”, señaló.