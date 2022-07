Aida Victoria y Naldy revelan qué es lo más tóxico que han hecho

La creadora de contenido colombiana, Aida Victoria Merlano, y el cantante Naldy sostienen una relación desde hace varios meses y han enternecido y divertido en las redes sociales gracias a las muestras de cariño y otras interacciones que exponen.

En esta oportunidad, Aida, en las historias de su cuenta de Instagram con más de 3 millones 300 mil seguidores, quiso mostrar a sus seguidores dos importantes confesiones: una de Naldy y otra suya en la que cuentan cuál ha sido su acción más tóxica.

“¿Qué es lo más tóxico que has hecho? Y no lo pienses mucho que ustedes tienen un repertorio bien amplio” le preguntó Aida a su pareja.

Naldy sólo alcanzó a contestar “preguntarte” porque Aida completó su respuesta diciendo: “preguntar dónde hijuep**** estás y con quién jajaja”.

Luego, la influenciadora asumió que era su turno y empezó a contar lo que para ella es lo más tóxico que ha hecho en una relación.

“Yo ya, conste, no hago eso. He madurado, ya yo si veo alguna cosa rara, yo simplemente mando pa’ la pu** mier** y me voy a vivir mi vida. Pero, en ese momento, ya estaba en las últimas de una relación que tuve y le agarro el teléfono al tipo ¿No? Como con esa intuición femenina que uno tiene de que marica yo algo me huelo aquí, yo nada más vi a la hembra y mi sexto sentido me decía ‘ahí hay algo’ y yo miro… me hubiese encantado ver que le dijera ‘te quiero comer, te quiero…’ no… el tipo le decía ‘¿Dónde estuviste metida todo este tiempo? Mi psicóloga’ y yo ‘pues mucha terapia que vas a necesitar, malpar*** porque te voy a causar un trauma’, agarré el teléfono y se lo estrellé” explicó la creadora digital.