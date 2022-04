Aida Merlano pidió disculpas por revelar cuánto dinero le dieron en su fiesta

La influenciadora Aida Victoria Merlano pidió disculpas a los invitados que se sintieron ofendidos por haber revelado la cantidad de dinero que le dieron en la lluvia de sobres por su cumpleaños.

A través de una transmisión en vivo de una de sus redes sociales, la joven decidió mostrarles a sus seguidores los regalos que le obsequiaron sus allegados por un año más de vida.

Sin embargo, dicha revelación provocó gran controversia entre sus algunos de sus amigos y sus seguidores, quienes expresaron que no les pareció bien que diera detalles al respecto.

Por ello, la joven decidió disculparse, no por dar a conocer los regalos que le dieron, sino por revelar la cifra exacta de dinero que le dieron algunos de ellos.

“Para mí ni el dinero ni el se** son un tabú y ser políticamente correcta no me interesa, pero yo siento que la ca***, de todo corazón y como públicamente lo hice, públicamente me voy a disculpar porque creo que el tema de abrir regalos todo el mundo lo hace, pero haber dicho específicamente cuánto dinero había en cada sobre estuvo muy mal de mi parte y repito no porque se ve mal, sino porque fui muy poco empática con la gente que tuvo un detalle de levarme algo en mi cumpleaños y yo exponerlos a este juicio. No estuvo bien que yo dijera eso y lo tengo que reconocer. De verdad de todo corazón les pido una disculpa” , expresó.

Para reiterar sus palabras y que quedaran más claras sobre la publicación confesó que se precipitó.

Cabe recordar que, el influenciador Javier Gómez fue uno en expresar su descontento luego de que la barranquillera detallara que este no le había dado regalo tras ser interrogada específicamente por él.

Debido a la controversia que esto provocó, ella destacó que ella no invitó a la gente para que le llevaran regalo, sino por su presencia y disfrutar de su compañía en una fecha tan especial para ella.

Por ahora, se desconoce, si después de sus revelaciones, se fracturó alguna de sus amistades o si solo quedó en un malentendido.

Por su parte, Yina Calderón no tardó en opinar sobre la situación, defendiéndola.

“Yo sé que ella no lo hace con la intención de dejar al descubierto quién llevó y quién menos, después de que termina una fiesta uno mira qué le regalaron, ella lo hizo público y ustedes se morían por saber qué le regalaron, yo no le veo nada malo (…) En cuanto que haya gente que no le haya llevado nada a Aida, realmente lo que importa no es el valor, sino el gesto. Sí me parece imprudente no llevarle cualquier cosita”, puntualizó.