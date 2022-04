Aida Victoria responde a invitado que se molestó por revelación de regalos

La polémica creadora de contenido digital, Aida Victoria Merlano, tuvo una gran fiesta de cumpleaños en la que invitó a varios influencers colombianos y celebridades de la farándula nacional.

En un en vivo posterior a la fiesta, Aida decidió revelar a sus seguidores cuáles fueron los regalos que recibió en su día especial y cuáles fueron los influencers que no le llevaron regalo, algo que molestó bastante al creador de contenido Javier Gómez, quien hace parte de un grupo llamado ‘Tema Rayo’.

“¿Qué piensas de lo que dijo Aida? Sinceramente, de muy mal gusto, o sea eso no se hace, de verdad. No se dice quién te dio, quién no, cuándo te dio. Por puntos… número uno, hasta donde yo sé, no se hace una fiesta para esperar que todo el mundo te lleve dinero, sino para compartir con las personas que tú quieres” fueron parte de las palabras que dijo Javier.

La respuesta de Aida Victoria

Ahora Aida decidió contestarle y lo hizo también a través de su cuenta de Instagram en la que tiene más de 3 millones 200 mil seguidores.

“Javier acaba de hacer unas historias diciendo que le pareció de muy mal gusto que yo hubiese dicho que el Team Rayo no me dio regalo. Vean, yo estaba en una dinámica abriendo regalos diciendo qué me había dado quién en vivo y resulta que me preguntan ¿El Team Rayo te dio regalo? Hay dos posibles respuestas: sí o no y la verdad es una: no me dieron regalo” dijo la influencer en su video.

Merlano también quiso aclarar que su intención al invitarlos nunca fue que le llevaran nada y que ella nunca dijo que estuvo mal que no le dieran nada, simplemente les respondió a sus seguidores.

“Yo no hice ningún juicio, yo no dije si me pareció bien, si me pareció mal, yo simplemente respondí una pregunta y la respuesta fue no. Yo no he dicho que me parezca mal, yo no invito a la gente pa’ que me lleve regalo, yo invito a la gente por su presencia. Pero quien se está victimizando públicamente es él”

Opiniones divididas

Varios internautas estuvieron de acuerdo con Aida diciendo que es verdad que ella nunca juzgó a sus amigos por nada.

Sin embargo, otras personas le dieron la razón a Javier diciendo que no es posible que uno vaya a la fiesta de una figura pública y tenga que llevar algo obligatoriamente porque, de lo contrario, esta persona te ‘boleteará’ en redes.

