“Usted es una aparecida”, Yina Calderón explotó contra Karen Sevillano

La empresaria Yina Calderón explotó contra la influenciadora Karen Sevillano luego de que este le contestara tras tildarla de “lambona” por meterse en su conflicto con la actriz Lina Tejeiro en medio de la celebración de cumpleaños de la creadora de contenido Aida Victoria Merlano.

Por medio de sus historias en su cuenta de Instagram le respondió a la caleña.

Yina Calderón se va en contra de Karen Sevillano

“Señorita Lina Tejeiro debe de estar mandando chaperonas para que le salven el c*** y la defiendan. A la chaperona que no puede hacer contenido propio sino que tiene que nombrarme a mí, ojalá esa plata que se está ganando en este momento en Facebook le sirva para mandarle la transferencia y pagarle a Aida Merlano, porque yo soy una borracha, yo lo acepto, pero yo tomo con mi plata, no necesito ir a ninguna fiesta a goterear y a grabar todo el día al otro porque usted no fue a la fiesta a pasarla bueno, fue a grabarme a mí y a goterearse la fiesta”, señaló.

Le pidió que no se entrometa en su polémica con la llanera, pues no es algo que le competa a ella.

“Usted es una aparecida, yo llevo 10 años en este medio. Si yo quisiera monetizar con el nombre de ustedes tuviera Facebook, yo soy la única de los influenciadores que no le interesan esas plataformas para monetizar, aún perdiendo mis cuentas. Déjame en paz, consíguete un novio, no haces el amor haces día porque fuiste a una fiesta a vigilarme el c***, no te metas en problemas ajenos, es un problema entre Lina Tejeiro y yo y tú no sabes por qué me cae mal a mí ella, entonces relájate”, agregó.

Destacó que le hiciera el pago del regalo a la barranquillera, pese a que la joven había señalado que ella sí le hizo una transferencia.

“Por favor la transferencia pa’ Aida, que de eso que estás ganando, hablando de mí, monetizando, te sirva para pagarle y deja de ser tan goterera, cuando vayas a una fiesta lleva regalo. (…) El problema no es no llevar regalo porque uno no sabe si las personas tienen o no, nadie conoce la vida de nadie, el problema es ser tan pata de ir a una fiesta a grabar a otra porque no tuviste vida propia”, dijo.

Finalmente confesó la razón por la que estaba tan molesta con sus palabras.

“¿Por qué me da rabia? No porque me ofenda, ¿ustedes saben cuántas personas me han ofendido a mí? ¿cuánto llevo soportando yo en este medio? Me da rabia es que una aparecida (…) se meta en problemas ajenos. Cállate la boca, cuando la otra te pague bien mal como Valdiri a Epa o Epa a Valdiri te acordarás de mí, que en la vida no hay que ser sapo”, dijo.

