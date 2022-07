"No juzguen", Carlos Feria al asegurar que no culpa a Dios por sus problemas

Siguen las críticas de los seguidores contra Carlos Feria debido al escándalo que se ha armado en las últimas semanas debido al video que salió en redes en donde él aparece maltratando a su esposa, Adriana Latina, y también a las acusaciones de supuesto maltrato infantil a su hija, Salomé, debido a los videos que el influenciador ha publicado en sus redes sociales en donde aparece realizándole bromas a su hija.

Y pese a que estos dos episodios ya se han ido superando poco a poco, pues al parecer el ICBF, determinó que Salomé no tiene ningún problema sicológico debido a los videos, y su relación sentimental con Adriana va muy bien, luego de que ella lo perdonara, sin embargo, Carlos Feria vuelve a dar de qué hablar, pero en esta ocasión por la opinión de una tiktoker que afirmó que Carlos Feria está culpando a Dios de las cosas que él hace.

Por eso a través de sus historias de Instagram el creador de contenido publicó un video en el que aclaró que él no está justificando sus actos con Dios, sino que se está refugiando en Dios ya que lo está buscando más, agregando que él no está diciendo que sea culpa de Dios que él haya empujado a su esposa o supuestamente maltratado a su hija, sino que tras sus problemas él ha buscado más a Dios, para refugiarse en él.

“Muchos están diciendo que yo estoy responsabilizando a Dios, por los errores que he cometido, señores, no es así, no estoy justificando mis actos con Dios, estoy diciendo, me estoy refugiando en Dios, estoy literalmente en un cambio con Dios , estoy literalmente buscándolo más, eso no es responsabilizar a Dios, yo no estoy diciendo ‘ es que es culpa de Dios que yo haya empujado a Adriana, no, es que es culpa de Dios que yo haya grabado videos donde mi baby está ‘sufriendo’, como ustedes están diciendo”, escribió Carlos Feria.