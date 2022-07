Carlos Feria respondió a críticas tras polémica con su hija

El influenciador Carlos Feria, que ha sido fuente de polémica por presunto maltrato infantil con su hija Salomé con el objetivo de monetizar en redes sociales, respondió a las críticas que le han hecho al respecto.

A través de su cuenta de Instagram, donde suma más de siete millones de seguidores, el joven compartió una fotografía junto a su hija cuando era bebé para destacar lo mucho que la ama.

En la instantánea se ven a los dos acostados sobre una cama mirándose y sonriendo, ambos vestidos de color rojo.

Con dicha imagen, el creador de contenido aprovechó para enviar un mensaje a quienes los han juzgado por ciertas publicaciones con su pequeña, donde estaría afectando su salud mental.

Si bien, el joven invitó a sus seguidores a que le dejaran corazones en los comentarios, la mayoría de los internautas no tardaron en seguirlo criticando al respecto, pero varios lo defendieron y apoyaron.

"Pero sin escupirle en la boca y volverla objeto de monetización. Es una niña", "Bueno, como no vas amar a tu contenido de vídeos, porque al parecer no la tratas como tú hija, solo como una herramienta más para tus vídeos", "Mi Papá nunca en la vida me ha escupido en la boca y no me ha hecho bromas pensadas ni nada de eso y tampoco cuando comete un error se agarra de “DIOS”", "Si tanto la amas no le hagas bromas que la niña aún no entiende, ya que ella lo puede considerar como una burla", "Expusiste a tu hija a situaciones que una niña no tiene por qué vivir. Tienes una personalidad inmadura y eso no te hace mal padre, perooooo si un mal ser humano porque vulneraste la salud mental de tu hija. Tu necesitas ayuda psicológica y si ya la ha buscado maravillosos por que tu conducta va más allá de lo que vemos. OJO", "Lo que más paila me parece, es que las niñas y niños que ven esta gente, crezcan normalizando ese tipo de "bromas" y peor, el maltrato", le escribieron.