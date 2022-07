Carlos Feria revela si le van a quitar a su hija, tras exámenes del ICBF

Carlos Feria sigue en el ojo de las críticas luego de las acusaciones en su contra sobre presunto maltrato infantil a su hija Salomé, en los videos en donde él y su esposa, Adriana Latina, le hacen bromas a la niña, videos que fueron criticados por sicólogos y que llevó a que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) investigara el caso.

Ahora, en medio de la polémica, el influenciador decidió publicar varias historias en su cuenta oficial de Instagram, en donde dio detalles de cómo va su caso, asegurando que hace algunos días se reunió con el personal del ICBF y que ellos le hicieron análisis sicológicos a su hija y determinaron que ella no ha sido maltratada.

Además, Carlos Feria desmintió a las personas que están afirmando que a él y a Adriana le van a quitar la patria potestad de la niña, pues afirmó que luego de que se revelaran los resultados de los análisis, el ICBF no le va a quitar a Salomé.

“Le voy a contar algo, ayer tuvimos la reunión con el ICBF, que es el Bienestar Familiar, la entidad que cuida acá los derechos de los niños, que cuida los niños en Colombia, la tuvimos, mi hija la revisó el sicólogo no tuvo maltrato, no tuvo nada sicológico, como están diciendo muchos por ahí, mi hija está completamente bien, no me la van a quitar”, afirmó el tiktoker.

Posteriormente Carlos, invitó a sus fieles seguidores a que no le crean a los internautas y realizadores de contenido que afirman que él va a perder a sus hijas ya que ellos dicen esto para obtener visualizaciones y nombró algunos ejemplos de influenciadores que están generando más vistas, acusándolos de doble moralistas.

Por último, envió un mensaje a todos los sicólogos que han dado sus puntos de vista y han afirmado que Salomé “está mal sicológicamente”, pidiéndoles que sean profesionales ya que, para poder dar un diagnóstico, es necesario que la niña sea evaluada personalmente y no solo basándose en videos.

“A todos esos sicólogos que afirman que mi hija está mal sicológicamente, estás pasando por encima de su profesionalismo, solamente por obtener vistas, por obtener seguidores, por qué, porque tú no puedes dar eso, tú no puedes ‘ay no, la niña está mal sicológicamente’, tú primero tienes que examinar a la niña personalmente, digo esto porque ayer un profesional me lo dijo, que eso no es profesional lo que están haciendo”, agregó Carlos Feria.