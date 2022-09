‘Crucé la línea’: Adam Levine se pronuncia sobre su supuesta infidelidad

Este lunes 19 de septiembre se conoció la conversación de una modelo llamada Sumner Stroh con el vocalista de Maroon 5, Adam Levine, en la que, al parecer, los dos coquetean de una forma muy cariñosa. El video se hizo viral y las críticas le llovieron a Levine, pues recordemos que tiene esposa e hijos.

Una de las partes de la conversación que más encendió los comentarios negativos hacia Adam es el hecho de que el cantante le confesó a la modelo quería ponerle su nombre a uno de sus hijos.

Ahora quien se pronuncia es el protagonista de esta historia y lo hace a través de las historias de su cuenta de Instagram con más de 15 millones de seguidores, reconociendo enfáticamente que se equivocó, pero que nunca llegó a tener una aventura.

Dijo que, más bien, lo que sucedió fue que cruzó la línea al coquetear con alguien que no fuera su esposa.

“Se está hablando mucho de mí en este momento y quiero aclarar las cosas. Utilicé un mal juicio al hablar con alguien que no fuera mi esposa de CUALQUIER forma coqueta. No tuve una aventura, sin embargo, crucé la línea durante un período lamentable de mi vida. En ciertos casos se volvió inapropiado” escribió el famoso.

Adam prometió a sus seguidores que eso nunca volvería a suceder, pues sabe que estuvo muy mal en arriesgar lo que tiene con su familia.

“He abordado eso y he tomado medidas proactivas para remediarlo con mi familia. Mi esposa y mi familia es todo lo que me importa en este mundo. Ser tan ingenuo y estúpido como para arriesgar lo único que realmente me importa fue el mayor error que pude cometer. Nunca lo haré de nuevo. Asumo toda la responsabilidad. Lo superaremos... Y lo superaremos juntos” finalizó.