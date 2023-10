Rigo y su papá van a la casa de Michelle a aclarar sus principios

La vida de Rigoberto Urán, el famoso ciclista, estuvo marcada por varias acciones de los grupos ilegales que por tantos años han azotado a nuestro país.

En la novela sobre su vida, que vemos en las noches del Canal RCN, hemos visto que uno de sus compañeros del colegio intentó reclutarlo para uno de estos grupos y no sólo se enteró todo su pueblo, sino también la familia de Michelle, la mujer de sus sueños.

Luego de que a don Pedro Durango, dueño de una de las empresas más importantes de Urrao, supiera que Rigo había tenido contacto con uno de estos delincuentes, no sólo estuvo muy molesto con él, sino que también le prohibió a su hija menor, Michelle, el contacto con ese joven que tantas risas le había sacado a la mujer.

Rigo y su papá visitan a familia de Michelle para que su buen nombre no esté en duda

Como Rigo se enteró de que el hombre que quiere que sea su suegro le prohibió a su sobrino que le diera el número de su casa, para que no contactara a su familia, decidió ir personalmente a este hogar, en compañía de su papá, don Rigoberto Urán, a explicarle a don Pedro y a toda su familia que él es un joven de bien y que, aunque trataron de reclutarlo para ese grupo ilegal y conoció a uno de los delincuentes, él nunca tuvo la intención de unirse, pues sus principios son mucho más grandes que cualquier propuesta.

Don Pedro Durango no queda convencido con la explicación de Rigo Urán

Michelle, su hermana y su mamá quedaron felices con la visita y con la explicación de Rigo, pues además el hombre les llevó granadillas y a ellas les pareció un lindo gesto. No obstante, don Pedro no estaba nada feliz con esa visita y no dejó de mirar con un poco de desdén a estos dos hombres de la familia Urán.

Este acto sólo demostró el genuino interés de Rigo en Michelle y que no estuvo dispuesto jamás a que su dignidad se pusiera en duda.

