Rigo sorprende con su talento para el ciclismo al ganar su primera contrarreloj

Al inicio de la vida de Rigoberto Urán, cuando estaba apenas entrando a la adolescencia, la bicicleta significaba para él su medio de transporte y la mejor forma de hacer todos los proyectos de emprendimiento que se le venían a la cabeza.

No obstante, como vemos en la novela de su vida por el Canal RCN, tanto sus amigos como los entrenadores de este deporte en Urrao se dieron cuenta de que Rigo tenía algo especial, que era mucho más veloz que los jóvenes de su edad y que tenía talento para ser entrenado y destacarse como ciclista profesional, por lo que los entrenadores de la liga juvenil de este deporte en su pueblo decidieron buscar a don Rigoberto Urán, el papá del joven.

A don Rigoberto le dijeron que su hijo tenía futuro en este deporte y él no sólo se emocionó, sino que no dudó un segundo en ir a buscar la bicicleta de carreras de su hermano Lucho para arreglársela a Rigo y convencerlo de que compitiera en una contrarreloj para ver si lo aceptaban en la liga.

Rigo acepta correr la contrarreloj a cambio de un favor que le hizo su papá

Rigo no tenía mucha confianza en sí mismo y sólo aceptó la propuesta de su papá a cambio de que le hiciera el favor de acompañarlo a Medellín, más específicamente a la casa de Michelle a limpiar su nombre.

Rigo llega furioso a la meta porque cree que le fue mal, pero no sabe que fue el mejor

Cuando llegó el momento de la carrera, que Rigo no sabía muy bien en qué consistía, él les dijo a sus amigos que él no tenía talento para eso y que sólo lo hacía para complacer a su papá. No obstante, lo hizo más que bien y les ganó a todos los chicos de la liga que llevan tiempo entrenando.

Su papá y los entrenadores se pusieron muy felices y, cuando llegó Rigo, furioso porque pensó que le había ido muy mal, bromearon con él para después celebrarle su gran logro.

