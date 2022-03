La serie venezolana que llevó al éxito al novio de Daniela Ospina

Fue en el año 2007 cuando los venezolanos pudieron disfrutar del primer capítulo de una serie juvenil llamada, ‘Somos tú y yo’. Ahí un grupo de jóvenes mostraban sus vidas y “complejos” de esa edad, y al mismo tiempo esas ganas de ser cantantes y además experimentan el amor por primera vez.

Sigue aquí: Daniela Ospina causó furor con fotografías junto a su nuevo amor

En ese gran elenco que de inmediato se volvió famoso en todo el país vecino, estaba Gabriel Coronel, quien tenía un papel destacado y además una historia particular, porque además todos lo llamaban “el Gago”, pues él no hablaba fluido, pero cantaba muy bien y se destacaba en sus presentaciones.

Ahí fue cuando los venezolanos pudieron verlo por primera vez y desde ahí su carrera se despegó al igual que la mayoría de los que hicieron parte de este elenco que ahora tienen carreras consolidadas, en la televisión, modelaje, etc.

Te puede interesar: El emotivo gesto de Daniela Ospina con su hija Salomé

Gabriel Coronel siguió cosechando éxitos de manera nacional e internacional, pues es en los Estados Unidos donde sigue apuntando a sus sueños, y por eso siguió y destacó en otros medios de comunicación.

Pero él mimos recuerda todo lo que implicó ese momento de su vida, el principio de todo y que muchos recuerdan su personaje, sobre todo porque con la migración venezolana en cualquier parte del mundo lo recuerdan por su personaje en esta serie.

En su cuenta de Instagram están esos momentos, esas escenas donde él ponía todo su talento y además esa dificultad que tenía pero que no era impedimento para conseguir su sueño de ser cantante.

No dejes de leer: Daniela Ospina enamora con enternecedora postal junto a su hija en Italia

“Este sábado en el show de Veracruz la gente me pedía que cantara una canción de Somos Tú y yo, la verdad no llevaba nada preparado, pero ahí con mis músicos improvisamos algo y ver que luego de 10 años, la gente la cantaba conmigo, fue algo muy especial. Esto me confirma que no hay proyecto pequeño, que cuando se trabaja con amor se logran cosas grandiosas y también me confirma que el verdadero protagonista de esa serie fue: “El Gago”, recordó el también modelo en una de sus publicaciones donde compartió una escena de su personaje.