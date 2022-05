Hasta que la Plata nos Separe: Vendedor que no cumpla, se irá

El próximo 10 de mayo tenemos una cita a las 9:30 p.m. para el gran estreno mundial de Hasta que la plata nos separe por el Canal RCN, una historia renovada con un elenco de primera y unos personajes muy divertidos que te sorprenderan y robaran cientos de sonrisas noche tras noche. Una producción que cuenta con el talento de actores de talla mundial como es el caso de Carmen Villalobos (Alejandra Maldonado); Sebastián Martínez (Rafael Méndez); Gregorio Pernía (Luciano Valenzuela) y Juliette Pardau (La pajarita).

Asimismo, parte del show se lo robará el grupo de peculiares vendedores de Ramenautos, los cuales estarán interpretados por grandes y reconocidos actores como Lorna Cepeda (Rosaura), Julián Arango (Marino), Marcela Benjumea (La Generala) Julio Sánchez Cocaro (Bebé), Fabián Ríos (El Dandy), Alejandra Ávila (Claudia), Matías Maldonado (Ramirez), Michelle Roullard (Isabela) Alejandro Gutiérrez (Ezequiel), estos tendrán metas bastante altas por cumplir, donde tendrán que usar toda su recursividad, atributos y creatividad para cumplir con ellas.

La regla es muy clara para todos: vendedor que no vende, se va

Alejandra Maldonado es una trabajadora disciplinada y bastante estricta, se dice que jamás ha llegado tarde a la oficina; es una mujer psicorrigida que sigue una rigurosa rutina como lo aprendió en Oxford. Para esta hermosa mujer la motivación en su equipo de trabajo es fundamental para poder cumplir las metas diarias, por eso, práctica un peculiar ritual de motivación todas las mañanas con su equipo de ventas.

Esta elegante mujer se caracterizará por su fuerte y explosivo estado de humor, el cual hace que todos su subordinados le tengan gran respeto y hasta en ocasiones miedo, pues Alejandra no se ha ganado su puesto de gerente y su fama de ejecutiva ideal porque sí, este reconocimiento y experiencia ha sido gracias a su tajante personalidad al momento de liderar el peculiar grupo de ventas de Ramenautos.

Después de su accidente de transito, volverá más irritable y gritona de lo normal, por lo que no aceptará ninguna excusa para no cumplir con las metas planteadas y menos un bajo promedio de ventas, por eso, si no cumplen con las expectativas de la doctora Maldonado, tendrá que irse de inmediato.

