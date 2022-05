Hasta que la Plata nos Separe: Méndez tendrá una pajarita de novia

Cada vez faltan menos días para el gran estreno mundial de la nueva versión de Hasta que la Plata nos Separe, una producción de Estudios RCN para el Canal RCN y Telemundo, protagonizada por Sebastián Martínez (como Rafael Méndez) y Carmen Villalobos (Alejandra Maldonado) una historia que promete grandes noches de diversión para todos nuestros televidentes y sus familias en las noches de Nuestra Tele.

Esta historia aparte de sus protagonistas tendrá un elenco de primera y unos personajes muy divertidos, como el interpretado por la actriz venezolana Juliette Pardau, quien dará vida a la intensa novia de Rafael Méndez, quien es apodada como la pajarita, pues aunque no puede volar pica intensamente clava sus garras y no suelta.

Rafael Méndez está enamorado por completo de su pajarita

María Victoria Pardo más conocida como “Vicky” es la novia de Rafael, llevan tres años juntos, la familia de la joven no ve con buenos ojos la relación porque el hombre no tiene un centavo, pero para ella el recursivo vendedor es su futuro esposo y papá de sus hijos, asimismo Méndez está loco por esta hermosa doncella, quien es la mujer más linda y con más dinero del barrio y a pesar de sus celos y los impedimentos de su familia para él no existe otra mujer.

Una mujer que nunca acepta un “no” por respuesta

Esta hermosa, caprichosa y manipuladora todo lo consigue con sus berrinches y nunca acepta un “no” por respuesta, ya que es una hábil acosadora en las redes y siempre vive enterada de los detalles de la vida de los demás.

Por lo que se aprovecha constantemente de su novio, pues siempre lo manipula para hacer lo que ella quiera, con una anhelada promesa de pasar la noche con ella, promesa con la que Vicky constantemente lo manipula, dándole pequeñas probaditas.

Sigue leyendo: Un accidente con el destino será el detonante en Hasta que la Plata nos Separe