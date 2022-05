Alejandra Ávila será la "Buenona" en Hasta que la Plata nos Separe

La talentosa y atractiva actriz ibaguereña se ha ido posicionando en los últimos años como una de las promesas de la actuación, pues se logró ganar el ganar el corazón de miles de colombianos con su papel de Milagros en la exitosa novela Pa´Quererte, producción protagonizada por Sebastián Martínez y Juliette Pardau, actores que también harán parte de la nómina de talentos de la esperada producción Hasta que la Plata nos Separe.

Aleja Ávila asume un nuevo reto profesional en su carrera de actuación al darle vida al personaje de Claudia Cruz en HQLPNS, una mujer bastante atractiva que no desaprovecha cualquier hombre que entre a Ramenautos, para atraparlo en sus redes; a esta vendedora no le importan los chismes ni el odio de otras mujeres, su escote y su ética se estira hacia el lado que más le conviene.

No te pierdas: Carmen Villalobos, Aleja Ávila y Lorna Cepeda encantaron con seductor baile

Una mujer que poco sabe de autos

La Gerente de Ventas Alejandra Maldonado (Carmen Villalobos) mensualmente le pondrá exigentes metas a su particular equipo de ventas, por lo que estos vendedores tendrán que sacar toda su creatividad, recursividad, labia y atributos físicos para poder cumplir a fin de mes, pues saben que si no logran la meta su continuidad en el concesionario Ramenautos estará en riesgo, pues Alejandra es una mujer radical que no permitirá bajos rendimientos.

Por eso Claudia, aunque sabe poco de autos, sacará todos sus atributos físicos para atrapar todos los negocios que se le atraviesan por delante, a ella o a sus compañeros, ella tiene un trato especial con unos clientes vip, a los cuales ella les da amablemente otro tipo de favores.

Su particular sueño de vida

Su sueño de vida es encontrar un hombre rico que le dé una buena vida llena de lujos y viajes, pues para ella esa es la vida que se merece, considera que el tiempo que ha trabajado ya ha sido suficiente, en ocasiones se compara y envidia a su jefe, pues le da envidia que la mujer sea exitosa, linda y respetada por todos, además de tener detrás a los mejores y más guapos hombres.

Si no te quieres perder ningún detalle de la vida de este personaje, te invitamos a conectarte el 10 de mayo a las 9:30 p.m. al ESTRENO MUNDIAL de Hasta que la Plata nos Separe a través de la señal de televisión de Nuestra Tele.

No dejes de leer: Hasta que la Plata nos Separe: Vendedor que no cumpla, se irá