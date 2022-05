Gregorio Pernía será el novio ideal en Hasta que la plata nos separe

Gregorio Pernía es un actor con un amplia y reconocida trayectoría tanto a nivel nacional como internacional, donde ha protagonizado múltiples producciones en Nuestra Tele, como "La hija del mariachi"; "Las detectivas y el Víctor": "Tres caínes"; entre otras. Donde ha logrado robarse el corazón de cientos de fanáticos y televidentes con sus recordados personajes e historias.

Ahora el actor cucuteño se enfrenta a un gran proyecto en la pantalla de Canal RCN y Telemundo, donde interpretará a Luciano Valenzuela, el prometido de Alejandra Maldonado, un hombre apuesto, encantador y atento, fiel, amoroso y familiar; estudió derecho en la mejor universidad del país y proviene de una familia de abolengo.

No dejes de ver: Hasta que la Plata nos Separe: Vendedor que no cumpla, se irá

Alejandra Maldonado se sacó la loteria con él

Para Alejandra y para su familia es el hombre ideal, pues es todo un caballero, bastante guapo, profesional y de gran familia, adicional que tiene gran paciencia al caracter de la exitosa ejecutiva, con la que juntos son la envidia de la alta sociedad y hacen una pareja perfecta, en especial de las mujeres que se derriten por Luciano.

Este principe azul está a puertas de casarce con la hermosa Alejandra Maldonado, la cual ha pedido una gran suma de dinero prestado para organizar el famoso matrimonio ante la alta sociedad y también para la soñada luna de miel planeada junto a su amado, pero todo estó tendrá que aplazarce por el accidente que sufrirá Alejandra por culpa de Rafael Méndez.

Un accidente que ira mostrando al verdadero Luciano

Al accidentarse Alejandra, sus planes, proyectos y economía se verán afectados gravemente, por lo que ella intentará buscar apoyo en su amado prometido, el cual, se excusa que en el momento no puede apoyarla con la cuantiosa suma de dinero que debe pagar al banco, por lo que él le propondrá la idea de hacer pagar al responsable del accidente (Rafael Méndez), algo que es aceptado por la reconocida gerente de ventas, pues su situación no es la mejor por los malos de negocios de su familia en el pasado.

Luciano esconde secretos y un pasado oscuro, que solo pocos conocen, pero que al pasar los capitulos se irán revelando, así como su verdadera personalidad, un hombre superficial, tramposo, interesado que se aprovecha de tener locamente enamorada a Alejandra Maldonado, quien hace lo que sea por hacerlo feliz.

Recuerda que, el próximo 10 de mayo a las 9:30 p.m. tenemos una cita para ver el estreno mundial de Hasta que la Plata nos Separe, una historia renovada con un elenco de primera y unos personajes muy divertidos. Una producción para ver y divertirse en familia.

No te pierdas: El seductor baile de Gregorio Pernía, Fabián Ríos y Sebastián Martínez

Conoce más de esta historia: Un accidente con el destino será el detonante en Hasta que la Plata nos Separe