Gaviota confirma que Sebastián se fue de Café Export

Marcela Vallejo (Danna García) concluye a reunirse con el abogado Latorre que hay algo muy extraño en todo lo que pasó con Sebastián (Guy Ecker) y Gaviota (Margarita Rosa de Francisco) y que quizás Iván les mintió con la versión que les ofreció de lo que habló con cada uno de ellos.

Gaviota decide llamar a Café Export y habla con Margarita, a quien le pide que la ayude para una referencia laboral.

Pero antes le confiesa lo mucho que le ha costado su salida y le pregunta sobre cómo están las cosas en la empresa.

Posteriormente la interrogó sobre si Sebastián está con su esposa Lucía y Margarita le mencionó que creía que sí.

Margarita le preguntó sobre qué pasó con ella y por qué se fue de esa manera de allá, pues todo el mundo habla muy mal de ella.

Gaviota le mencionó que no esperaba menos y le comentó que le tendieron una trampa, pero que luego cuando se puedan ver personalmente le contará todo lo que sucedió.

Siguió pidiéndole el favor de hacerle una carta de Café Export en blanco para falsificar la referencia.

Margarita le pide la dirección y el teléfono para entregársela y esta accede, pero en ese momento llega su mamá Carmenza, quien le escucha la conversación y la regaña asegurándole que lo que va a hacer es pecado y que ella le prometió a los santos que no iba a volver a hacer algo así.

Gaviota retoma la llamada y le dice a Margarita que olvide el favor.

Margarita le dice que antes de colgar el abogado Latorre la ha estado buscando y que le dejó dicho que se comunique urgentemente con él.

“Primero muerta, usted no sabe donde estoy yo, no ha hablado conmigo, se lo suplico por lo que usted más quiera. No vaya a dar referencias mías por favor, júremelo por su madre y Dios. Yo no le perdonaría que me faltara”, le señaló.