Con fotos, Carolina Gaitán pregunta quién ganará Factor X y Rosana le responde

La actriz y cantante Carolina Gaitán, también conocida como La Gaita y quien hace parte del jurado en la competencia musical Factor X en el Canal RCN, les preguntó a los casi cinco millones de seguidores que tiene en su cuenta oficial de la red social Instagram quién ganará el mencionado concurso y compartió varias fotos tomadas durante las grabaciones.

"¿Quién se va a ganar este Factor X?", escribió Carolina Gaitán en la publicación que superó los 9.700 me gusta en tan solo tres días.

La respuesta de Rosana a Carolina Gaitán sobre el ganador de Factor X

La cantautora española Rosana, quien también hace parte del jurado en Factor X, aparece junto a La Gaita en dos de las imágenes y además reaccionó con un comentario: "Que ganen todos".

Decenas de seguidores de Carolina Gaitán aprovecharon la sección de los comentarios para elogiarla por su apariencia y otras cualidades.

Fanáticos reaccionaron a las fotos y a la pregunta de Carolina Gaitán sobre Factor X

"Hermosas", "una magia angelical de una hermosa talentosa con estilo auténtico y personalidad inigualable", "preciosa", "la más" y "cuando sea grande quiero ser como tú" fueron algunos de los mensajes escritos por fanáticos de La Gaita.

Otros seguidores expresaron que "está difícil" saber quién ganará Factor X este año.

Carolina Gaitán es la mentora de la categoría de hombres en la competencia musical, mientras que Rosana tiene a su cargo los grupos.

Capítulos dobles de Factor X y un eliminado cada noche

Luego de que Los Descendientes de la Parranda tuvieran que decirle adiós a Factor X, llegará la adrenalina al concurso con capítulos dobles desde este sábado a las 8 p.m. y una eliminación cada noche.

"Hoy no vamos a pensar en nada más", dirá Nicolás Becerra, integrante del grupo Sono.

Juan Barez destacará que "uno siempre siente ese vértigo al subirse a cantar, ¿no?".

"No me faltó nada, me parece que brillaste", asegurará el productor bogotano Jose Gaviria sobre una de las presentaciones. Sin embargo, la cantautora española Rosana opinará que "hoy no puedo estar más en desacuerdo con él" y reaccionará a uno de los comentarios con la popular frase "oigan a mi tío".

No te pierdas los capítulos dobles de Factor X con un eliminado cada noche desde este sábado a las 8 p.m. por el Canal RCN.

