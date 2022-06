Laura Barjum y Diego Sáenz divierten con su forma de “marcar territorio”

La presentadora de la competencia musical Factor X en el Canal RCN, Laura Barjum, divirtió a los más de 570 mil seguidores que tiene en su cuenta oficial de la red social TikTok al mostrar en video cómo su novio, el músico Diego Sáenz, "marca territorio" con ella.

Para ver de nuevo: "El mundo ideal", Laura Barjum expuso una situación de pareja

Diego Sáenz "marca territorio" de una inesperada forma con Laura Barjum

"¿Y tú cómo marcas tu territorio?", preguntó Laura Barjum a sus seguidores en la publicación que superó las 43 mil visualizaciones y 4.300 me gusta en tan solo 14 horas.

El video muestra a la también actriz y reina de belleza entrar a una piscina en vestido de baño mientras varios hombres quedan perplejos con su belleza. Al notar la situación, Diego Sáenz desde una orilla de la piscina llama a su novia y cuando ella llega, él la empuja a lo profundo del agua desde la cabeza.

Varios seguidores de nuestra presentadora aprovecharon la sección de los comentarios para elogiarlos tanto por su apariencia como por su humor: "yo esperando un besote jajaja", "eso no me lo esperaba. Me encantan", "¿será que Laura responde?", "linda", "así no más" y "qué lindos" fueron algunos de los mensajes escritos por fanáticos de la novia de Diego Sáenz.

Laura Barjum cautivó con su look de "diosa griega" en Factor X

La presentadora de Factor X cautivó recientemente a los más de un millón de seguidores que tiene en su cuenta oficial de la red social Instagram al publicar varias fotos suyas luciendo su look de "diosa griega" durante las galas del mencionado concurso.

"¿Cierto que la ropa te pone en cierta actitud? En este look era diosa griega y Ali decidió de que las diosas griegas llevan naranja en los ojos", escribió Laura Barjum en la publicación que incluyó siete imágenes captadas durante las grabaciones de la competencia musical en el Canal RCN.

No dejes de ver: ¿Nueva colaboración? Piso 21 y Christian Nodal estarían planeando canción

Diego Sáenz reaccionó con un tierno comentario que acompañó con un emoji de corazón: "mi coshita".

Varios seguidores de Laura Barjum aprovecharon la sección de los comentarios en la galería de fotos para elogiarla por su apariencia.

No te pierdas todos los capítulos de Factor X los sábados y domingos a las 9 p.m. por el Canal RCN.

Te puede interesar: Carolina Gaitán confesó el motivo que la tuvo alejada de Factor X