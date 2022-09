Café: Sebastián le hace romántica propuesta a Gaviota

Sebastián (Guy Ecker) lleva a Gaviota (Margarita Rosa de Francisco) a un paradisiaco lugar para disfrutarlo a solas, donde le hace una romántica propuesta.

Él le confiesa que no quiere regresar a Bogotá ni a la Hacienda y quiere quedarse allí con ella y empezar una vida juntos.

Le asegura que desde ahí él puede encargarse de la separación con Lucía y el tema de sus bienes.

Sin embargo, ella le menciona que las cosas no son tan fáciles como él las piensa, pues el hecho de que ella le haya aceptado que está enamorada de él, no quiere decir que por eso vaya a dejar su vida atrás.

“Usted me está pidiendo que cambie mi vida así de un día pa’ otro. Una cosa es que yo acepte que yo lo quiere a usted y que esté segura de eso, pero otra que no vayamos a vivir así a la bulla de los cocos. Usted me tiene que entender porque esa no es una decisión fácil de tomar para mí”, le comentó.