Café: Gaviota decide luchar por el amor de Sebastián

Gaviota (Margarita Rosa de Francisco) estuvo en terapia con el psicólogo por su confusión sobre si darle o no una oportunidad a Sebastián (Guy Ecker).

Tras terminar, su mamá la interrogó sobre cómo le había ido y ella le confesó que creía que muy bien.

Carmenza la cuestionó sobre sí eso quiere decir que volverá con Sebastián o si por el contrario lo olvidará definitivamente, a lo que ella le contestó que sí piensa en regresar con él.

De inmediato la convenció para hacer las maletas e irse de nuevo a Bogotá para ella retomar su puesto en Café Export y volver por el amor de Sebastián.

“Yo no voy a terminar de ser feliz hasta que no lo vea, es que siento que he perdido tanto tiempo, que se me hace que las horas no pasan”, agregó.