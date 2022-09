BeReal, la nueva red social que promete destronar a Instagram y TikTok

Desde hace más de una década las redes sociales se han tomado la vida de las personas alrededor del mundo, en sus inicios se crearon para que comunidades estudiantiles intercambiaran mensajes, interactuaran y compartieran dudas de las clases, sin embargo, estas redes lograron llegar a millones de personas de forma gratuita.

Por eso, a medida que pasaban los años cada vez más personas se iban sumando a redes sociales como Facebook, una de las pioneras en el tema, sin embargo, con los años fueron apareciendo nuevas redes sociales con diferentes promesas de valor y nuevas funciones, es el caso de Instagram, Snapchat y TikTok.

Redes que llegaron a cambiar un poco la dinámica sobre lo que se consideraba era una red social, pues estas tres plataformas le apostarían por contenidos audiovisuales, por eso, hoy en día son unas de las más usadas con miles de millones de usuarios alrededor del mundo.

Sin embargo, en los últimos meses se viene popularizando una nueva aplicación que promete cambiar la dinámica en redes sociales, esta es BeReal, una app, que ya cuenta con más de 10 millones de usuarios activos en el mundo y que empieza a popularizarse entre los jóvenes.

Be Real plantea como eslogan “Real como tus amigos”, ya que su propuesta de valor es que las personas puedan mostrarse tal y como son y sin ningún tipo de filtro, algo completamente diferente a las ya mencionadas, ya que, estas se caracterizan por la variedad de filtros y herramientas de edición para que sus usuarios utilicen.

Esta aplicación tiene una dinámica completamente diferente a sus competidoras, ya que, en esta app solo podrás publicar tus fotografías cuando te llegue la notificación de la aplicación, la cual llega una vez al día y te da dos minutos para poder capturar dos instantáneas, una a modo de selfi y una del lugar en donde te encuentras, estas fotos se toman en simultaneo con las dos cámaras del celular.

Con esta iniciativa sus creadores buscan que las personas creen su contenido de forma natural, real y espontanea, sin poder utilizar ninguna clase de filtro, subir fotos de la galería o hacer varias tomas para publicar la que consideres "mejor".

La aplicación permite la interacción entre usuarios a través de "emojis" y comentarios.

BeReal de hoy debe ser a qué hora?

today’s BeReal should be at what time???