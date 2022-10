¿Adiós a los pantallazos? WhatsApp anuncia cambios en su plataforma

Sin duda alguna la aplicación de mensajería instantánea más popular y utilizada en el mundo es WhatsApp, muestra de ello son sus más de 2.000 millones de usuarios según publicó el portal de estadística alemán "Statista", y se espera que para 2027 sean más de 3.000 millones de usuarios en todo el mundo.

Al ser una de las aplicaciones más usadas por no decir que la más, sus desarrolladores están constantemente actualizándola y estudiando nuevas funciones para mejorar su experiencia de uso y también para proteger la privacidad de sus usuarios.

En los últimos días el portal especializado en WhatsApp "WabetaInfo" reveló que los desarrolladores e ingenieros de la aplicación estarían poniendo a prueba unas nuevas funcionalidades en pro de la seguridad y privacidad de los usuarios.

WhatsApp no permitirá tomar capturas de pantalla o grabar pantalla a los mensajes temporales

La aplicación está probando la nueva funcionalidad con usuarios inscritos a WhatsApp Beta, una versión de prueba de la aplicación en donde se ponen a prueba las futuras actualizaciones de la aplicación.

Esta nueva función impedirá que las personas puedan hacer pantallazos o grabar pantalla a las conversaciones que tengan fotos o videos temporales, es decir, los contenidos que son enviados con la opción de solo visualizarce una vez y posteriormente autoeliminarse.

📝 WhatsApp beta for iOS 22.21.0.71: what's new?



WhatsApp is releasing screenshot blocking for view once images and videos to some beta testers!https://t.co/fXvDQIlSxi pic.twitter.com/tIiR3FpBNs — WABetaInfo (@WABetaInfo) October 4, 2022

WhatsApp planea bloquear estas funciones a chats que contengan imágenes, fotos o videos

No obstante, no se descarta que esta función aplique para los chats que contengan contenido como imágenes o videos sin esta particularidad, no obstante, si se podrá usar esta opciones de captura y grabación de pantalla a los chats que solo incluyan texto.

Como mencionamos anteriormente, por el momento, según publica el portal especializado esta función funcionará en los WhatsApp de prueba y estará disponible al público en la versión 22.21.0.71 para sistemas operativos iOS.

📝 WhatsApp beta for Android 2.22.22.3: what's new?



WhatsApp is releasing screenshot and screen recording blocking for view once images and videos to some beta testers!https://t.co/KJC3jRTlXf pic.twitter.com/9uxPzfTdc6 — WABetaInfo (@WABetaInfo) October 3, 2022

Cabe resaltar que los desarrolladores de la aplicación pretenden salvaguardar la privacidad de las personas, al no permitir que sus fotos o videos caigan en manos de personas inescrupulosas y puedan usarse para fines de extorsión o suplantación.

