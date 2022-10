Nueva película de "Scooby Doo" confirmaría que uno de sus personajes es gay

La última película de "Scooby Doo" trae a una gran revelación al confirmar finalmente la orientación sexual de uno de sus personajes principales que a decir verdad había dejado de ser un misterio para los fans hace mucho tiempo.

Un clip del especial de Halloween "Truco o dulce Scooby-Doo" rápidamente se viralizó por medio de las redes sociales, ya que en este se muestra a Vilma sonrojándose y con los lentes ahumados cuando se encuentra con la villana Coco Diablo.

Also here’s the part where she actually admits it 🥲🥲 pic.twitter.com/nyA3toBz80