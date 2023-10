Reacciones y memes al triunfo de Carolina Acevedo como MasterChef Celebrity

La reconocida y bella actriz colombiana Carolina Acevedo se ganó el trofeo de la cocina más importante del mundo en su temporada 2023. Con un menú de cuatro tiempos bastante interesante y con sabores muy colombianos, la artista actoral les demostró a los chefs que es la mejor cocinera de esta temporada.

Miles de televidentes e internautas estuvieron pendientes de esta final de MasterChef Celebrity, pues se trata de un momento en el que todos tenían su favorito para ganar y por eso tanto el programa como las celebridades que llegaron a la final fueron tendencia en las plataformas digitales.

Carolina no sólo se ganó el trofeo de MasterChef Celebrity, sino también el importante título que también tienen famosos como Ramiro Meneses. Además, se llevó un total de 200 millones de pesos y un set completo de lujosos utensilios de cocina de Royal Prestige.

Carolina Acevedo siempre dividió opiniones en MasterChef Celebrity

Ahora bien, la actriz no era la favorita de muchos, pues algunas características de su personalidad no le gustaban a todo el mundo. No obstante, también tenía personas que la apoyaban y, de hecho, junto con Nela, era una de las cocineras más apoyadas por los ex participantes de este reality.

Memes por conocer a la ganadora de MasterChef Celebrity

Por supuesto, los memes y las reacciones no faltaron en las redes y aún más viendo que, plato a plato, a la actriz le iba yendo muy bien con la evaluación de los chefs. Y es que se trata de una mujer que genera opiniones divididas, pero que definitivamente cocina muy bien y no sólo se merecía estar ahí, sino que también es la ganadora indiscutible.

“Esto se siente como cuando ganó Carla Giraldo jajaja ‘Do you get deja vu?’ #MasterChefCelebrity #MasterChefCelebrityColombia”, “Hagamos un pacto. Lo de hoy no pasó y Adrián es el ganador de #MasterChefCelebrity”, “’Carolina no puede ganar por el simple hecho de que no quiero que ella gane’ El Negrito, 2023. #Masterchefcelebrity #MasterChefCelebritycolombia”.

Esperamos que Carolina disfrute de su premio y que las redes nos sigan divirtiendo como siempre con sus interesantes reacciones.

