Tavo Botero, exfinalista de Factor X, estrena su sencillo ‘Cobarde’

Con el sentimiento y la voz tenue, pero a su vez poderosa Tavo Botero nos deja su primer sencillo luego de participar y llegar a la final del Factor X con esa forma de interpretar de manera íntima que conectó por supuesto con su público.

Es por eso que ahora el cantante bogotano presenta Cobarde, su nuevo sencillo, una canción que tiene la esencia del cantante y que enamora desde sus primeros acordes.

El artista nos contó cómo nació esta canción que tiene un video protagonizado por el actor Ricardo Mejía, un clip fue grabado en Bogotá bajo la dirección de Ismael Egui y la productora ICARO, quienes con su talento, profesionalismo y creatividad lograron plasmar una historia conmovedora con mucho drama y sentimiento para asegurar transmitir todo el mensaje de la canción.

Este tema nació en plena pandemia y es una composición del mismo Tavo junto a la talentosísima Elsa Carvajal, una melodía que expresa el sentimiento del cantante en una relación pasada en donde por pura cobardía se dejaron de decir las cosas y lamentablemente esos ciclos no se cierran del todo.

¿Qué no puede faltarle a Tavo a la hora de componer?

Para el artista es necesario tener esa experiencia de primera mano, eso hace que dicha forma de vivir y sentir cada una de las cosas que le pasan, tienen fruto y se transforman en música, nada, como dice el artista puede ser inventado.

Este talentoso cantante trae buena y nueva música en los próximos meses en donde seguirá lanzando sus canciones que hacen parte de esa propuesta musical que tiene una interesante mezcla entre el romanticismo y expresividad de su voz con los sonidos mas actuales característicos del Pop Británico y Americano.

¿Qué tiene de Cobarde Tavo Botero?

Inspirados en el título tan diciente de su canción nos pusimos a la tarea de averiguar qué tan ‘Cobarde’ es el carismático artista.

‘A veces me cuesta mucho decir no, es como un poco de lo que se trata también esta canción, como evadir las cosas, de gallina como de no querer enfrentar las cosas, creo que eso sería como una falla y lo estoy trabajando mucho’

Pero el artista sabe y tiene esa certeza absoluta que para lo que definitivamente no es cobarde es el ser fiel a su esencia en el ámbito musical, ser consecuente con lo que a él le gusta y le apasiona.

No dejes de escuchar su canción y dedicarla con ese sentimiento tan profundo que le imprime a su música.