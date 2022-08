Ryan Castro y Blessd llegan con "Qué Chimba de Tour Pa" a Bogotá

Blessd y Ryan Castro llegan a Bogotá con "Qué Chimba de Tour Pa” en la noche del 26 de agosto, en donde prometen poner a bailar y gozar a los bogotanos al ritrmo de sus mejores éxitos y canciones, como "Quien TV"; "Monastery"; "Jordan"; "El Mensaje" y muchos otros éxitos musicales.

El Bendito y El Cantante Del Ghetto en entrevista exclusiva para SuperLike nos contaron algunos detalles de lo que se espera con este concierto, cómo se siente horas previas a salir a tarima, lo que más los ha marcado de última gira y su admiración por Daddy Yankee, quien está próximo a retirarse.

Los artistas contaron que vienen preparando esta gira y este show por varios meses, pues es el momento de demostrar que ya no son artistas promesas o revelación, sino, por el contrario, ya son parte de los grandes exponentes del género urbano en el país.

Por eso, están esperando que llegue el momento de salir a tarima para poner a gozar y a bailar a todos los bogotanos al ritmo de sus mejores canciones y con un show de otro nivel.

Tanto Ryan como Blessd fueron enfáticos en que vienen con un show nunca antes visto, pues quieren sorprender a los asistentes del concierto con un espectáculo lleno de sorpresas, luces y hasta artistas invitados.

Los artistas fueron indagados por una anécdota que los hubiese marcado durante su última gira por Europa, por eso, los dos decidieron contar una entorno a otra de sus pasiones, el fútbol.

A mí me mueve el fútbol y en Inglaterra fui tan de buenas que hubo un festival que se canceló y pude asistir a la final de la Copa de Inglaterra, invitado por Lucho Díaz, y la verdad yo era un niño ahí, ha sido brutal. Conto Blessd.

A mí me tocó asistir a ver un partido de Real Madrid y PSG, y yo todo vestido de Jordan, sentía me miraban mal todos en el Bernabeu, pero eso por allá no pasa. Narró Ryan.