Ryan Castro y Nanpa Básico presentan “Idilio”

Los artistas urbanos Nanpa Básico y Ryan Castro se unieron para dar vida a su más reciente sencillo “Idilio”, la más reciente entrega del artista paisa de 29 años que ha ganado gran reconocimiento en la industria musical gracias a su gran talento en donde el género urbano prima.

Te puede interesar: Comparan a Karol G con Cristina Aguilera tras lanzamiento de Gatúbela

Y es que uno de los propósitos de artistas como Nanpa Básico es revolucionar la industria y la del género con propuestas sonoras que “exploten la cabeza” del público, como en esta oportunidad en donde suenan beats alusivos al afrobeat y al reguetón y con la colaboración de Ryan Castro en su nuevo sencillo titulado, “Idilio”.

Estos dos artistas del género urbano se destacan porque cada lanzamiento que presentan, es un éxito asegurado y para “Idilio” unen sus fórmulas de éxito con la producción de Sog Producer.

Este sencillo ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales en donde promete convertirse en un nuevo hit internacional que se ubique en las primeras posiciones de las listas de streaming en Latinoamérica y por qué no, del mundo.

Este sencillo, que fue estrenado hace pocas horas, ha logrado reunir cerca de noventa mil vistas y cerca de trescientos cincuenta mil comentarios entre los que destacan algunos como:

“Nanpa básico siempre brillando con cualquier género”, “Hombre cada vez que sacas una rola ...... Es mejor que la anterior. muy genial”, “Desde que descubrí a estos artistas no he parado de sorprenderme, yo he sacado mis primeros temas y con constancia, dedicación y talento llegaré colaborar con vosotros”, “Una combinacion que no sabía que necesitaba, QUE CHIMBA DE TEMA”, “Sin palabras hermanito, quedó una chimba de tema. Las mejores para los 2, y todo el apoyo para esos temas más perchas que seguramente se vengan”.

NANPA BÁSICO CONTINÚA COSECHANDO ÉXITO

Cabe destacar que Nanpa Básico continúa con una gran gira promocional llenando lugares nacionales como en Manizales, en el Ecoparque Los Yarumos que a una sola voz coreaba sus más grandes éxitos y en donde por primera vez sonaron los nuevos lanzamientos: “Te hice llorar” , “Contrato” junto a Skinny Man , “Me falta la mitad” feat. Adriel Favela, “No es mía” , “Me da lo mismo” , entre otras de las canciones presentadas en lo corrido del año como en Argentina y Chile en donde recibió gran aceptación por parte del público.

No dejes de leer: ¡Adrenalina extrema! Así se vivió el Día de Rock Colombia 2022 en Bogotá