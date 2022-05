La noche en la que Maluma homenajeó a Medallo con un concierto inolvidable

Hay artistas que dicen estar orgullosos de su tierra, no obstante, como bien dice el dicho, las palabras se las lleva el viento y una cosa es decir y otra muy diferente es demostrar.

Juan Luis Londoño, más conocido como Maluma, no sólo ha dicho sentirse orgulloso por ser un hijo de la ciudad de la eterna primavera, esa que lo vio nacer un 28 de enero, el intérprete también ha demostrado en la noche del 30 de abril que ama con el alma a su Medallo y por eso lo puso en el mapa mundial con letras mayúsculas para el mundo.

El Estadio Atanasio Girardot fue el recinto elegido por el cantante para regalarle a su tierra un GRACIAS tras una década de carrera que ha tenido una montaña rusa de emociones y situaciones.

El artista sorprendió para dar inicio a su aventura llamada ‘Medallo en el mapa’ con un video en donde amigos y estrellas de la música decían qué significa Medellín para ellos, así pues, cantantes como Shakira, JLo, Nicky Jam y su parcero J Balvin, emocionaron hasta los gritos a las más de 40 mil almas que vibraron sobremanera con el mensaje final de este abrebocas en donde resonaron las palabras de Juan Luis al decir: ‘Medellín es mi casa, tu casa, se escribe con m con m de Maluma’.

Una bienvenida que no sólo logró conectar con su público, sino que le sacó lágrimas al ‘Papi Juancho’ quien no tuvo más remedio que ponerse de rodillas ante esos fans que le han dicho sí a su propuesta musical que ha crecido como él.

Homenajes en ‘Medallo en el mapa’ hubo por montones, pero el público que no paraba de gritar y quedar extasiado con el montaje exorbitante que el show ofreció, también vibró con unas palabras que fueron una especie de catarsis por parte del cantante, quien agradeció hasta a esos que no creyeron en él, cosa que pasa demasiado en la industria.

Con el corazón más paisa que nunca, el interpreté de ‘Sobrio’ expresó:

Ustedes se han encargado de moldearme como artista, como ser humano, y si les soy sincero, he visitado muchísimos lugares en el mundo gracias a mi música, pero no hay nada más chimba que Medallo. Lo he dicho muchas veces y lo sostengo, yo nací en Medellín y muero en Medellin hijue&(%/. Gracias por su paciencia, gracias Medallo porque estuvieron conmigo en momentos muy difíciles, gracias también a todos los cabrones que no me la daban, gracias a esas personas hoy soy el ‘Papi Juancho’ que soy, Dios los bendiga…