Farruko estrenó “My Love”, canción donde habla de su nueva fe y religión

El cantante Farruko estrenó su canción titulada “My Love”, donde expresó a sus millones de fanáticos su nueva religió y fe.

En el video oficial, que ya suma más de un millón de reproducciones en YouTube tras pocos días de haberse estrenado, el artista plasmó todo lo que quiso.

Además, detalló lo que realmente deseó expresar en este sencillo.

“MYLOVA es un tema que estaba dentro de mi álbum LA167 donde aún quedan compromisos contractuales, pero es un tema que fomenta el perdón y el arrepentimiento de cuando tomamos alguna mala decisión que nos afecta, ya que era uno de los temas más limpio de ese álbum quise darle la vuelta y poner mi plataforma como lo he estado haciendo a favor de las enseñanzas que nuestro señor Jesucristo nos dejó!! Espero que se lo disfruten algunos le gustará algunos no, pero lo importante es que se hizo con amor y de manera de seguir llevando el mensaje, Dios los bendiga, gracias de todo corazón por seguir visitando mis redes” , escribió.

Asimismo, dedicó otras palabras a sus admiradores sobre lo importante que es su nueva fe en su vida y cómo lo ha trasformado.

“Así te dice el Señor

»Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes.”

‭‭Mateo‬ ‭5:11-12‬ ‭NVI.

Son muchos los que no entenderán dentro y fuera de la Iglesia, pero estoy listo para pagar el precio a nuestro maestro, tampoco lo entendieron no soy quién para decir que lo estoy haciendo correctamente o como muchos esperan solo estoy llevando el amor a través de mi plataforma que solo hablaban de sexo droga y libertinaje, ya hay millones haciendo lo mismo que yo hacía por que ser uno más!! Yo soy testigo de la luz, existe y me derramó su aceite fresco para iluminar mi lámpara y ser un faro en medio de la oscuridad.

Muchos me dijeron es un error gritar a los 4 vientos que te convertiste y yo digo porque si yo soy testigo de lo que él hizo conmigo porque no gritarlo al mundo que hay un salvador y unos mandamientos que nos enseñan hacer mejores seres humanos dentro de nuestra imperfección con esa los dejo, los amo, Dios los bendiga”, añadió.