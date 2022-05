De La Ghetto habló del fallido remix de ‘Una noche en Medellín’

Hace un par de semanas, los seguidores de la ‘Bichota’ se emocionaron tras el anuncio de que la antioqueña haría parte de una nueva versión de la icónica canción ‘Una noche en Medellín’, la cual se ha vuelto viral en plataformas como Tik Tok.

Sin embargo, los amantes del reggaetón se quedaron con las ganas, ya que Karol G anunció a través de sus redes sociales que el emocionante hecho no se llevaría a cabo. Esto, teniendo en cuenta que el cantante ‘De la Ghetto’ salió dando declaraciones con respecto a que le “habían bajado el tema”, es decir, habían quitado una parte de su voz.

Ante el hecho, la intérprete de ‘Tusa’ afirmó que:

Con respecto al lanzamiento del tema 'Una noche en Medellín', me gustaría aclarar que en ningún momento tuve conocimiento de que otros artistas habían grabado y que al parecer habían varios remix hablados hasta hace dos días que lo anuncié. Mi equipo de trabajo y yo valoramos y respetamos el trabajo de mis colegas, y aunque me encanta el proyecto y odio que este tipo de cosas pasen, hemos decidido no seguir adelante con el lanzamiento, aclaró la paisa.