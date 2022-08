Britney Spears lanzó su primer tema en 6 años, pero desapareció de Instagram

Luego de seis años de haberse alejado de la escena musical, Britney Spears volvió a lanzar un nuevo sencillo musical titulado "Hold Me Closer" que grabó junto la estrella británica de la música Elton John, aunque “la princesita del pop”, eliminó su cuenta oficial de Instagram a pocas horas del estreno mundial.

El anuncio del lanzamiento del nuevo tema, se había hecho a través de las cuentas de Instagram de Britney Spears y Elton John con adelanto del video musical de la canción que es una versión bailable de la balada de los años 70 del británico "Tiny dancer", con elementos de su posterior éxito "The One".

La portada de "Hold Me Closer" muestra imágenes de la infancia de las dos leyendas del pop, además se mostró un video de una nave espacial que sigue su rumbo hacia el espacio, dejando un rastro de rosas.

Cabe destacar que "Hold Me Closer" se estrenó casi un año después de que Britney Spears ganara la batalla judicial a su padre, en la que puso fin a un acuerdo de tutela que le daba el control sobre gran parte de su vida, además llega seis años después de su último lanzamiento, su álbum "Glory" (en 2016), por lo que manifestó su emoción a través de su cuenta oficial de Twitter.

Aprovechando su serie de publicaciones la talentosa cantante, que se casó con Sam Asghari en el mes de junio intentó describir en la publicación lo que sienta ella hoy en día asegurando que está intentando se una mejor persona, dejando a un lado la amargura y manifestó que quiere ser un poco más intrépida, como cuando ella era más joven

“Estoy aprendiendo que cada día es un borrón y cuenta nueva para tratar de ser una mejor persona y hacer lo que me hace feliz... sí, hoy elijo la felicidad. Todos los días me digo a mí mismo que deje ir la amargura herida y trate de perdonarme a mí mismo y a los demás por lo que puede haber sido doloroso. Quiero ser intrépida como cuando era más joven y no estar tan asustado y temeroso”, escribió Britney Spears.