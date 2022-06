Sam Asghari, esposo de Britney Spears, habló por primera vez sobre su matrimonio

El pasado 10 de junio el mundo del entretenimiento se vio sorprendido luego de que se confirmara que Britney Spears y su novio Sam Asghari se casaron, en una ceremonia privada que se llevó a cabo en su mansión Thousand Oaks, Estados Unidos.

Ahora, varias semanas después de este mediático evento, Sam Asghari, el esposo de Britney Spears, se abrió en su primera entrevista al reafirmar que esta unión era como “un cuento de hadas”.

Asghari, quien comienza a abrirse carrera como actor, subrayó que la cantante pop "es sensacional", y que desde que tomaron la decisión de llevar a cabo siempre pensaron en realizar una ceremonia con la gente más cercana.

Spears, de 40 años, se casó con Asghari el 9 de junio en una ceremonia íntima en su casa en Los Ángeles, con presencia solamente de allegados.

"Tuvimos apenas unas 50, 70 personas" señaló Asghari. "Queríamos celebrar con, sabes, nuestros seres amados y los más cercanos. Queríamos tan sólo celebrar y eso fue lo que hicimos".

El entrenador también reveló detalles sobre su participación en la película de acción "Hot Seat", protagonizada por la veterana estrella Mel Gibson, así como de sus expectativas en la industria del espectáculo.

"No me prestaron atención hasta que mi esposa me dio esta increíble plataforma para trabajar", reconoció el entrenador, quien ya contaba con algunas participaciones en videos y series de televisión, entre otros. "Agradezco eso siempre, pero no olvidemos que he estado trabajando duro y que ya estaba actuando", enfatizó.