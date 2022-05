¿Nuevo amor? Yina Calderón se grabó bailando y besándose con un hombre

Parece que Yina Calderón ha decidido darle una oportunidad al amor luego de su fallida relación con su exnovio Andrés Arévalo, con el que varias veces terminó y volvió hasta que finalmente terminaron a comienzos de este año.

Luego de realizarse varias cirugías que la tuvo alejadas de las redes sociales durante un tiempo, la DJ reveló que pese a que él era un hombre al que ella amaba demasiado, y que le ayudó a que se alejara un poco del alcohol y a que impulsara sus empresas, decidió poner fin a la relación ya que a él no le gustaba que ella realizara shows, el tono de los colores de su cabello, que se tatuara y la forma en la que vestía.

“Me ayudó muchísimo a lograr crear empresa porque realmente él me ajuicio demasiado, yo tenía un problema de alcoholismo y me ayudó a muchísimas cosas de mi vida, pero teníamos un problema muy grande: él no me dejaba ser yo”, manifestó Yina Calderón en ese momento a través de sus redes sociales.