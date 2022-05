Yina Calderón respondió sin tapujo a las críticas por su vestido

El pasado viernes 20 de mayo se llevó a cabó la ceremonia de los Premios Ícono, la cual se celebró por segunda vez en la ciudad de Medellín donde se reunieron los más destacados cantantes, creadores de contenido y personajes públicos para ser reconocidos por su trabajo y aporte social y digital a millones de colombianos.

Entre los famosos que destacaron por sus premios, nominaciones y outfits, se destacó Yeferson Cossio, La Liendra, Dani Duke, la creadora de contenido barranquillera Aida victoria Merlano y la también empresaria Yina Calderón, entre otros.

Precisamente esta última, fue de las que más llamó la atención por su presencia, ya que poco asiste a este tipo de eventos, pero sobre por su vestido, diseñado y confeccionado por un entrañable amigo de la ciudad de Barranquilla. Sin embargo, este pareció no ser del agrado de algunos fanáticos y hasta medios de comunicación que no dudaron en criticar el outfit que eligió la huilense para el evento.

Tras esto, la empresaria de fajas rompió su silenció y aclaró que dentro del código de vestuario que planteó la gala, estaba ir con vestigo formal o con uno loco y divertido, desde luego, ella optó por la segunda opción, donde aprovechó además para irse muy a su estilo y darle el diseño y confección de su vestido a un entrañable amigo de Barranquilla.

¿Qué pienso acerca de lo que dijo una emisora? nenes, ¿ustedes por qué me tiran tan duro? les cuento que hay tres cosas acerca de los Permios Icono y de cómo ir vestido: uno, decía que podías ir de gala o decía que podías ir loco y divertido y obviamente yo me fui loco y divertido y yo no era la única y yo qué culpa tengo, había vestidos más locos que el mío y más deschabetados que el mío, más payasos que el mío, pero, el mío es el que llama la atención, ¿yo que culpa?