"Mor supéreme" Epa Colombia se despachó contra Yina Calderón

La relación entre las empresarias y creadoras de contenido Yina Calderón y Epa Colombia parece no mejorar y así quedó evidenciado en las más recientes historias que posteó Daneidy Barrera Rojas en su cuenta oficial de Instagram, donde mediante la dinámica de preguntas habló sobre su actual relación con Yina, donde no la dejó muy bien parada por sus cambiantes comportamientos hacia ella.

"Hay yo no sé, ustedes no han visto que Yina me trata mal, luego me defiende, luego de trata mal y luego me odia, luego dice que no me pasa, luego dice que me ama, ella está mal, ella loca, ella es mas falsa que tu amiga", expresó Daneidy en tono de burla.