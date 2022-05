"¿Por qué me hice esto?" Yina Calderón reveló el nuevo tatuaje que se realizó

En varias oportunidades hemos visto que Yina Calderón se ha sometido a varias cirugías estéticas y se ha realizado varios tatuajes y pareciese que ya ella está acostumbrada a soportar el dolor de estos procesos, pero recientemente en sus redes sociales la influenciadora dejó en evidencia el miedo que le tiene a las agujas, pese a la cantidad tatuajes que ya tiene en su cuerpo.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, la empresaria se mostró en un estudio de tatuaje desde donde reveló que se iba a realizar un nuevo tatuaje y les preguntó a sus seguidores, a través de una encuesta, por cuál de esas opciones creían ellos que ella se iba a tatuar en la piel, poniendo como posibilidad a “Vegeta”, el personaje de Dragon Ball Z; a la “Pantera Rosa” y a “Beyota” de “Las Chicas superpoderosas”.

En el video publicado en sus historias Yina afirmó que se iba a hacer los tres tatuajes, pero que en ese instante se iba a realizar uno de ellos y le preguntó a los seguidores, ¿cuál tatuaje cree que se iba a realizar?

Pero los nervios se apoderaron de Yina, pues en otra de las historias ella aseguró que tenía miedo y que el tatuador llevaba más de media hora intentándole hacer la plantilla, algo que cuestiona el artista que no puede creer que Yina le tenga miedo a las agujas pese a la cantidad de veces que ella se ha tatuado.

Más adelante el tatuador la tranquilizó diciéndole que él tenía una mano suave además le dio varios cocteles para que Yina Calderón se relajara y él pudiera continuar con su trabajo, luego Yina mostró el momento en el que el tatuador le estaba grabando la piel y aseguró que no le estaba doliendo.

Pero parece que la valentía le duró poco, pues minutos más tarde publicó otra historia, afirmando que ella no podía, que, pese a que el tatuador tiene una mano suavecita, ella no puede continuar con la sesión porque le estaba doliendo y se preguntó ¿por qué me hice esto? y luego pidió apagar la música del lugar y le dijo al tatuador.

“Amigos no puedo más, pues él tiene una mano suavecita, pero no puedo más, le digo que me de otro aguardiente o si no pues no, me está doliendo de verdad ¿yo por qué me hice esto? ¿por qué Dios Mía santísimo?”, dijo Yina Calderón entre lágrimas.