Yina Calderón anunció nuevo tatuaje para los Premios Ícono

Durante los últimos días, el nombre de los Premios ícono se ha hecho tendencia nacional, tras la petición de reconocidos influencers, cantantes y empresarios para que sus seguidores apoyen con un "like" (que cuenta como voto) en las fotos publicadas por la academia, para el galardón de que se llevará a cabo esta noche y que premiará diversas categorías.

Recordemos que esta gala se celebra por segunda vez esta noche 20 de mayo en la ciudad de Medellín donde se reunirán los más destacados cantantes, creadores de contenido y personajes públicos para ser reconocidos por su trabajo y aporte social y digital a millones de colombianos.

Entre los famosos que sabemos harán parte de esta ceremonia, se destacan Aida victoria Merlano, Yeferson Cossio y la también empresaria Yina Calderón, quien además de pedir apoyo para uno de sus grandes amigos, hizo un sorpresivo anuncio de cara al evento.

Nenes ustedes saben que mañan son los Premios ícono y yo no voy a llegar como si nada, yo tengo que llegar con una vaina nueva, entonces me recomendaron un tatuador en la ciudad de Medellín y me dijeron que el man era raro y si es raro, entonces yo dije "le hago" y nos vinímos por esa carretera y le dábamos y le dábamos y yo decía, "pero a dónde carajos es que yo voy" y claro, cuando llegamos aquí, y nenes esto es otra experiencia, el lugar me dejó súper impresionada el tipo es super extraño, relató.

Sus palabras e historias no quedaron ahí y reiteró que va a sorprender a sus seguidores por que la particularida del sitio y el tatuador promete un gran resultado, mismo, que invitó a adivinar a sus seguidores entre tres opciones, prometiendo que quienes le atinaran, tendrían un obsequio de su parte.

Vegueta La Pantera Rosa Bellota

Yina se mostró entre lágrimas tras tatuarse

Minutos después, la también dj mostró la poca tolerancia que tenía al dolor y que por ello, decidieron llevarle un cóctel para intentar distraerle, sin embargo, esto pareció no hacer los efectos que esperaban porque en la siguiente historia se mostró quejándose mucho y diciendo que no aguantaba más que por favor no le hicieran más. Sin embargo y con el trabajo del profesional de por medio, este le pedía aguantar un poco más para que su marca quedara como quería.

Desde luego su tatuaje logró culminarse, pero anunció que el resultado solo lo mostraria hasta la gala de la noche.

