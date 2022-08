Yina Calderón reveló de quien está enamorada y pidió ayuda para conquistarlo

Desde hace algunos días, Yina Calderón ha revelado en las redes sociales que hay una persona que le gusta mucho y con la que le gustaría entablar una relación sentimental, sin embargo, afirmó que en su momento iba a revelar de quien se trataba y la sorpresa se la llevaron este fin de semana sus miles de seguidores cuando la influenciadora reveló la identidad del hombre que la pone a suspirar.

En su cuenta oficial de Instagram, Yina Calderón publicó varias historias en las que ella aparece hablando sinceramente con sus seguidores, afirmando que ella casi nunca habla de su vida amorosa, pero que quería confesarles que ella está enamorada de un hombre que la tiene viendo todas sus historias de Instagram, sin embargo, confesó que él no sabe que ella está enamorada de él, ya que no lo conoce e incluso, bromeando, afirmó que él no sabe que es el novio de ella.

“Me enamoré de este men, yo jamás en la vida me enamoro, pero este men me tiene viéndole todas las historias, pero él no sabe que yo existo”, reveló la DJ en sus redes sociales

Yina Calderón revela quién es el hombre que la pone a suspirar

Posteriormente, Yina Calderón le pidió a sus seguidores a que le ayuden a que la persona que le gusta, la conozca aunque le pidió que solo dijeran cosas buenas de ella, más adelante decidió confesar que la persona de la que ella está enamorada es el influenciador Bernardofloresmx, y lo confirmó publicando un pantallazo en donde se ve su nombre de usuario en Instagram y una fotografía.

“Necesito que me ayuden que sepa que yo existo, peor no le vayan a decir cosas malas de mí, díganle no, severa pelada tan juciosa, casera, sí hace guaracha, juiciosita, no toma, no es locochona, puro jugo de naranja, necesito que me ayuden”, dijo Yina al publicar la fotografía de su enamorado en su cuenta de Instagram.

Por último, la DJ y empresaria se mostró suspirando por el creador de contenido mexicano y le reiteró a sus fans que vayan a las redes sociales de Bernardo Flores y le digan que hay una mujer que está enamorado de él aunque pidió que no le dañen la reputación y por último dijo que ella es cero “bota perro”, pero que él la tiene muy enamorada, también dijo que le escribiera al influenciador que ella se llama Marcela Calderón, para que él no encuentre toda su información cuando la busque su nombre en los buscadores web.

