¿Quién es Bernardo Flores?, el cantante del que está enamorada Yina Calderón

Este lunes, Yina Calderón le reveló a sus millones de seguidores que la identidad del hombre que la tiene enamorada, afirmando que él no la conoce a ella y hasta le pidió a sus fieles seguidores que le ayudaran a conquistarlo, eso sí mostrándole todas las cosas buenas de ella y no las que de pronto han sido motivo de escándalo.

“Me enamoré de este men, yo jamás en la vida me enamoro, pero este men me tiene viéndole todas las historias, pero él no sabe que yo existo (…) necesito que me ayuden que sepa que yo existo, peor no le vayan a decir cosas malas de mí, díganle no, severa pelada tan juiciosa, casera, sí hace guaracha, juiciocita, no toma, no es locochona, puro jugo de naranja, necesito que me ayuden”, dijo Yina al publicar la fotografía de su enamorado en su cuenta de Instagram.