Shaira demostró que no se ha acomplejado por su cuerpo con atractivas fotos

Shaira Peláez continúa enamorando a los internautas no solamente con su gran talento musical sino también con su belleza y muestra de ello es la gran acogida que reciben las fotografías que ella publica en sus redes sociales, pues suelen llenarse de miles de likes y comentarios de sus fans, algunos relacionados con su apariencia física.

Precisamente por eso Shaira, en medio de una dinámica de preguntas, recientemente respondió una duda de un seguidor que le preguntó si ella en algún momento se ha sentido acomplejada por su apariencia física.

Y por supuesto la cantante popular respondió sin ningún inconveniente, afirmando que ella sabe que a veces ha estado muy delgada, nunca se ha sentido acomplejada por su cuerpo, porque se siente segura de sí misma, además agregó que ella actualmente va al gimnasio por temas de salud y no por buscar un prototipo de cuerpo.

“Nunca he sido acomplejada por mi cuerpo, sí he estado consiente que he estado delgada en algunos momentos de mi vida, pero pues tampoco que uno diga como ‘ay me siento muy mal’, o si la gente me dice flaca voy a llorar, porque siempre soy una persona muy segura de sí misma y me metí al gimnasio más que todo por salud, no por un prototipo de cuerpo”, respondió la cantante en ese momento.