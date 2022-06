Yina Calderón revela cuál de sus negocios le genera más ganancias

Yina Calderón es una de las influenciadoras más reconocidas de Colombia donde debido a sus escándalos, sus fiestas, y sus ocurrencias ha sabido ganarse un espacio en las redes sociales, pero también Yina ha sabido ganar el éxito no solamente por su reconocimiento sino por los negocios que ella tiene.

Y ahora, recientemente Yina Calderón habló en sus redes sociales precisamente de los negocios que tiene y sus ingresos, nombrando algunos de los negocios que tiene y revelando que actualmente está invirtiendo en una empresa, cuyo nombre no revela, que le está generando ganancia.

En su cuenta oficial de Instagram, Yina Calderón habló con sus seguidores de sus ingresos y aunque aseguró que ella no le gusta hablar del tema porque no es “tan visaje”, reveló está teniendo muy buenos ingresos gracias a las presentaciones que hace de música guaracha, sin embargo, resaltó que la mayoría de sus ingresos provienen de su negocio de venta de fajas.

Posteriormente la empresaria reveló que en los últimos meses se ha dedicado a un nuevo negocio en el que ella y su familia invierten su dinero y semanalmente reciben las ganancias, aunque no especificó exactamente de qué tipo de negocio se trata ni con cual empresa, aunque parece que ha escuchado malos comentarios de la empresa en la que está invirtiendo su dinero, pero ella afirmó que hasta el momento no ha tenido problema, que comenzó invirtiendo un millón de pesos y hasta el momento ha recibido sus ganancias.

“Estoy ganando plata con una compañía con la que llevo más o menos dos meses y a mí, parce, y a mi familia nos ha funcionado, a mí me hablaban de la compañía y yo realmente nenes, en nada de esas cosas me gusta meterme, no hablo %$# o sea yo, todo eso me huele como extraño y yo, mi amiga me dijo, no sea tan boba, pues meta solo un milloncito y parce me ha ido muy bien pues, me han respondido por todas mis ganancias, los viernes”, detalló Yina Calderón.