Yina Calderón invitará a cuatro seguidoras a su apartamento de Barbie

La creadora de contenido y empresaria de fajas colombiana, Yina Calderón, quien recientemente confesó que besó a un narrador de ‘Duro contra el mundo’, está incursionando en el mundo de los apartamentos temáticos, haciendo el primer apartamento de Barbie en Colombia.

Lo más reciente que se sabe de este nuevo proyecto de la influencer es que será inaugurado muy pronto y que serán invitadas cuatro seguidoras de Yina. Así lo anunció la influenciadora en las historias de su cuenta de Instagram con más de 1 millón 100 mil seguidores.

“Ustedes saben que yo estoy en pro de hacer mi apartamento de Barbie, o sea es que lo digo muchas veces porque me está quedando una locura… estuve averiguando, uno, es el primero en Colombia, en Latinoamérica también porque no hay un apartamento a disposición del público, ¿Me entienden? Entonces, póngale cuidado… le había creado el Instagram, pero Instagram me lo… normal en mí, entonces voy a utilizar el de mi empresa de fajas para irles mostrando el proceso, entonces vayan a seguirlo ya porque vamos a hacer una cosa, pónganle cuidado, pónganle cuidadoooo” expresó la famosa.

Yina expresó que la edad de las invitadas no importa, por lo que pueden participar niñas, adolescentes, adultas y mayores.

Finalmente, Yina dio el paso a paso para participar en el sorteo y poder conocer este apartamento de Barbie creado por ella.

“¿Qué tienen que hacer? Pónganme cuidado, atención porque nenes el primero en Latinoamérica. Entonces qué es lo que tienen que hacer… muy sencillo, mis chicas […] Seguir fajas yina calderón ¿Por qué fajasyinacalderon? Porque fajasyinacalderon es el mayor patrocinador de la casa de Barbie porque barata no fue, nenes jajaja no, no, no, no, no. Ustedes saben que Barbie no es tan barata, entonces seguir fajasyinacalderon y comentar las publicaciones que se hagan hasta el primero de septiembre”.